Al menos 17 muertos en un ataque contra un campamento ganadero en Sudán del Sur

Compartir

3 minutos

Yuba, 21 jul (EFE).- Al menos diecisiete personas murieron este martes y otras siete resultaron heridas en un ataque contra un campamento ganadero perpetrado por presuntos pastores armados en el estado Unity, en el norte de Sudán del Sur, informaron a EFE fuentes locales.

El ataque se produjo en el condado de Panyijar, después de que pastores armados presuntamente cruzaran desde el vecino estado central de Lagos y atacaran un campamento ganadero alrededor de las 4 de la madrugada de este martes, señaló el comisionado de Panyijar, Stephen Gai.

El comisionado, designado por el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), aseguró que «cinco jóvenes armados del condado murieron al intentar repeler a los atacantes, mientras que otros siete resultaron heridos».

Según Gai, doce presuntos atacantes también murieron en los enfrentamientos, elevando el número total de fallecidos de ambos bandos a diecisete.

Los atacantes eran pastores dinka -la etnia a la que pertenece el presidente sursudanés Salva Kiir- armados de Rumbek Norte (Lagos) que habían entrado en Panyijar para tomar «represalias» por ataques previos presuntamente perpetrados por jóvenes armados de este condado en los últimos meses, indicó el comisionado.

«El ataque fue un acto de venganza por incidentes anteriores en los que jóvenes armados de Panyijar fueron acusados ​​de atacar sus zonas», declaró, describiendo la violencia como parte de un ciclo continuo de robos de ganado y asesinatos por represalia entre comunidades a lo largo de la frontera entre Unity y Lagos.

No obstante, no dio detalles sobre la cantidad de ganado robado o recuperado.

El ministro de Información del estado de Unity, Nyakenya Johannes Keah Ruai, confirmó el incidente y el número de fallecidos, y aseguró que el Gobierno de Yuba planeaba desplegar una fuerza conjunta del Ejército y la Policía para garantizar la seguridad de las comunidades fronterizas y prevenir nuevos ataques de represalia.

Sin embargo, Ruai indicó que las autoridades enfrentaban dificultades para acceder a algunas zonas de Panyijar controladas por fuerzas armadas de la oposición leales al primer vicepresidente Riek Machar, quien se encuentra detenido.

Asimismo, recalcó que el Gobierno estatal reconoce a Gabriel Magok Bol como comisionado oficial del condado de Panyijar, en medio de estructuras administrativas rivales en la zona.

El robo de ganado y las represalias entre comunidades siguen siendo uno de los principales factores de la violencia intercomunitaria en Sudán del Sur, donde las disputas por el ganado, las tierras de pastoreo y el acceso al agua suelen derivar en enfrentamientos mortales, especialmente durante los desplazamientos estacionales del ganado.EFE

asm-kba/ijm/jgb