Al menos 17 muertos en una ola de ataques en el noroeste de Pakistán

afp_tickers

2 minutos

Dos ataques con explosivos y un enfrentamiento a tiros entre policías y combatientes en Pakistán causaron la muerte a 17 personas, 14 agentes de seguridad y tres civiles, anunció el lunes por la noche un funcionario de seguridad.

Los tres incidentes ocurrieron el lunes en la provincia noroccidental de Jaiber Pajtunjuá en un momento en el que las fuerzas de seguridad pakistaníes combaten una creciente insurgencia en provincias fronterizas con Afganistán.

Unos activistas empotraron un vehículo cargado de explosivos contra una pared cerca de un puesto de control en el distrito de Bajaur, con un saldo de 11 miembros de las fuerzas de seguridad y una joven muertos, anunció el ejército el martes.

Una explosión provocó «importantes daños» a las viviendas vecinas y causó «el martirio de una joven inocente», además de herir a otras siete personas, indicó el comunicado militar.

El ejército lo califica de «ataque terrorista cobarde» y atribuyó su autoría a un grupo «a favor de India».

En otro ataque en la localidad de Bannu, una bomba colocada en una bicitaxi explotó en una comisaría, donde mató a dos civiles e hirió a 17, según el funcionario.

En tanto, tres policías y tres combatientes murieron durante una operación de búsqueda en el distrito de Shangla.

La policía de Jaiber Pajtunjuá dijo en un comunicado que los tres combatientes muertos en el tiroteo habían estado involucrados en «ataques contra ciudadanos chinos».

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) se atribuyó este mes una enorme explosión suicida en una mezquita chiita en la capital, Islamabad, que dejó al menos 31 muertos y 169 heridos.

China ha destinado miles de millones de dólares a Pakistán durante los últimos años, pero sus proyectos han provocado resentimiento entre la población local.

la-je/mtp/mas/arm/eg/erl