Al menos 17 muertos y 120 heridos por el incendio de un depósito de combustible en Chad

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Yamena, 13 may (EFE).- Al menos 17 personas murieron y unas 120 resultaron heridas en Chad tras un incendio que se desató este martes en un depósito de combustible en la ciudad de Abéché, en la provincia de Uadai (este), informó este miércoles a EFE una fuente sanitaria.

«Hasta esta mañana, hemos registrado 17 muertes por quemaduras de tercer grado y aproximadamente 120 heridos. Sin embargo, la cifra de fallecidos podría aumentar, dada la condición de los hospitalizados», dijo a EFE el enfermero Toloum Arnaud, del hospital de Abéché.

«No estamos preparados para atender a un número tan elevado de víctimas de quemaduras», añadió el sanitario.

También hubo víctimas evacuadas al Hospital Universitario de Abéché, al Hospital Emiratí de esa ciudad y a clínicas privadas.

Según medios locales, el incendio fue producto de un cortocircuito en un taller que provocó que el fuego se propagara hacia un depósito contiguo y se extendiera hacia camiones cisterna cargados con combustible y hogares en los alrededores.

«No dormimos en toda la noche de ayer. Unas treinta casas de los alrededores quedaron destruidas. El combustible se derramó en la ciudad, causando varias muertes y heridos», relató a EFE Moussa Djibrine, un residente cercano al incendio.

Tras la tragedia, el delegado general del Gobierno en la provincia de Uadai, Ismaël Yamouda Djorbo, acompañado por autoridades administrativas y funcionarios de las fuerzas de defensa y seguridad, visitó los centros de salud adonde fueron derivadas las víctimas y pidió garantizar la atención inmediata a los heridos mientras se esperaban posibles medidas de asistencia adicionales.

En el lugar del incendio, las autoridades recalcaron la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad en torno a los depósitos de combustible, aumentar las inspecciones técnicas y sensibilizar a los operadores sobre los riesgos asociados a los productos inflamables, según medios locales. EFE

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