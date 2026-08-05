Al menos 17 muertos y 44 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev

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(Actualiza el número de muertos y heridos y añade declaraciones de Zelenski)

Berlín, 5 ago (EFE).- Al menos 17 personas han muerto y 44 han resultado heridas en ataques nocturnos de Rusia contra la región de Kiev, informó este miércoles el presidente Volodímir Zelenski, después de que el Servicio de Emergencias diera cuenta del ataque y Rusia confirmara una ofensiva en la zona.

«Hasta ahora se han reportado 44 heridos como causa del ataque masivo ruso a Kiev y la región de Kiev. Lamentablemente, 17 personas han muerto. Mis condolencias a las familias y los deudos», escribió Zelenski en su cuenta en la red social X.

Según el presidente, en el ataque se utilizaron 24 misiles balísiticos y 115 drones y los objetivos fueron ante todo depósitos de empresas civiles. También hubo ataques a la infraestructura y a una estación de tren.

«Esos establecimientos no tienen nada que ver con la guerra. Se trata de una cervecería, una bodega para material de construcción y un centro logístico», dijo.

Zelenski dijo también que sistemas de intercepción de misiles hubieran podido salvar la vida de las víctimas y pidió a sus socios no retrasar el envío de esas armas.

«Es importante que nuestros socios entiendan que la demora en el envío de esos sistemas o la resistencia a ponerlos a disposición llevan directamente a esos casos horribles, con víctimas y destrucción», afirmó.

Agregó que aquellos que no estén dispuestos a proporcionar ese tipo de armamento pueden contribuir con la implementación de nuevas sanciones.

«Una parte considerable de la producción de misiles rusos todavía no está sujeta a sanciones. Se necesitan nuevos pasos del G7, de la UE y de todos los que apoyan la protección de la vida», aseguró.

Actualmente, las unidades del Servicio Estatal de Emergencias (SES) trabajan en cuatro localidades del distrito de Brovary, dos del distrito de Buchanan y una del distrito de Fastiv.

En el distrito de Brovary se han producido incendios de «gran magnitud» en almacenes de la ciudad de Brovary, y los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga.

En el distrito de Buchanan, se está extinguiendo el incendio de un almacén en la aldea de Chayky. En la aldea de Sofiivska Borshchahivka, se apagó un incendio en las instalaciones de una empresa de logística.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró este miércoles, en un comunicado, que su ataque masivo se dirigió contra centros logísticos «utilizados para el almacenamiento y suministro de armamento, así como para la producción y distribución de drones».

Los ataques de Rusia se producen después de que ayer martes Zelenski anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, después de la campaña de 40 días que comenzó el pasado 25 de junio y registró exitosos ataques contra centros logísticos y refinerías.

Los ataques ucranianos redujeron en julio la capacidad de refinado en este país (3,6 millones de barriles diarios) a los niveles de 2002, según medios económicos. EFE

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