Al menos 17 muertos y más de 70 desparecidos por el alud en Indonesia

El saldo de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió el lunes a 17, pero la cifra puede aumentar al registrarse más de 70 desaparecidos, según autoridades de rescate, en el tercer día de labores de socorro.

El alud provocado por fuertes lluvias azotó el sábado una aldea en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, donde áreas residenciales fueron cubiertas de escombros y decenas de personas debieron evacuar sus casas.

«El saldo de muertes del deslizamiento en Bandung Occidental alcanzó 17 personas», dijo en un comunicado Abdul Muhari, de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. Responsables locales agregaron que 73 personas se dan por desaparecidas.

Decenas de personas sin noticias de sus allegados esperaban angustiadas este lunes cerca del pueblo de Pasirlangu, 25 km al noroeste de Bandung, uno de los dos sepultados parcialmente por un enorme deslizamiento de tierra causado por lluvias torrenciales.

«Es imposible que aun estén vivos. Solo quiero que sus cuerpos sean encontrados», dijo Aep Saepudin, hombre que va cada día al pueblo en busca de noticias de los 11 miembros de su familia dados por desaparecidos, entre los cuales su hermana.

El alud, ocurrido el sábado hacia las 02H30 (19H30 GMT del viernes), dañó gravemente más de cincuenta casas y obligó a la evacuación de más de 650 personas, agregó la agencia local de gestión de catástrofes.

Unos 2.000 militares, policías y voluntarios, ayudados por equipo pesado, participan este lunes en las operaciones de búsqueda al pie del Monte Burangrang, bajo nubarrones amenazantes, constató una periodista de la AFP.

Los rescatistas dijeron que trabajan con cuidado por temor a un nuevo deslizamiento, dada la inestabilidad del terreno a causa de la lluvia.

«Lo que más nos preocupa es el riesgo de deslizamientos (subsecuentes). A veces cuando estamos en la operación, no nos ocupamos de las lomas que aún podrían tener deslizamientos», comentó el rescatista Rifaldi Ashabi, de 25 años.

