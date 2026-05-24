Al menos 18 muertos en choques entre el Ejército y fuerzas de oposición en Sudán del Sur

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Yuba, 24 may (EFE).- Al menos 18 personas murieron este domingo en nuevos enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (SPLA-IO) en el este de Sudán del Sur, informaron a EFE fuentes militares de la oposición.

Los choques se produjeron en el condado de Uror, ubicado en el conflictivo estado de Jonglei, donde el SPLA-IO afirmó que sus fuerzas capturaron la base militar de Motot tras lanzar un ataque contra posiciones de las SSPDF a primera hora de la tarde.

«Nuestras fuerzas lograron tomar el control de la base de Motot tras intensos combates con las tropas de las SSPDF», declaró a EFE el coronel Lam Paul Gabriel, portavoz militar del SPLA-IO.

«Los enfrentamientos resultaron en la muerte de 13 soldados del Gobierno, mientras que perdimos a cinco soldados de nuestro bando durante la operación», añadió.

Gabriel indicó que los combatientes de la oposición también se apoderaron de armas, municiones y suministros militares abandonados por las tropas del Gobierno durante su retirada de la zona.

Según el portavoz, los combates estallaron alrededor del mediodía después de que combatientes del SPLA-IO atacaran posiciones gubernamentales en Motot, lo que desencadenó varias horas de intensos intercambios con armas pesadas y ligeras.

Vecinos de la zona afirmaron a EFE que se escucharon disparos y explosiones en varios puntos durante toda la tarde.

Hasta el momento, el Ejército sursudanés no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Las fuerzas del SPLA-IO involucradas en los enfrentamientos son leales a Riek Machar, líder de la oposición y primer vicepresidente de Sudán del Sur, quien permanece detenido y actualmente se enfrenta a un juicio junto con varios altos funcionarios de la oposición en la capital, Juba.

Las tensiones entre las fuerzas gubernamentales y de la oposición se han intensificado en algunas zonas del estado de Jonglei en los últimos meses, a pesar de los esfuerzos continuos por implementar el acuerdo de paz de 2018 que puso fin a la guerra civil en el país africano. EFE

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