Al menos 187 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2025, según ONG

1 minuto

Bogotá, 31 dic (EFE).- Al menos 187 líderes sociales y 39 excombatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia este año, denunció este miércoles el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La cifra de líderes asesinados es mayor que la de 2024, cuando esta organización registró 173 casos, al igual que la de excombatientes, pues el año pasado fueron 31 las víctimas mortales, detalló esta organización en un comunicado.

Indepaz también informó que este año hubo 78 masacres en Colombia, que dejaron 256 víctimas mortales, mientras que en 2024 fueron perpetradas 76 matanzas en las que murieron 267 personas.

«Como país, nos rajamos en derechos humanos y en garantías de seguridad. Fallamos en la prevención, en la protección oportuna, en la investigación efectiva y en la divulgación de la verdad», expresó el director de la organización, Leonardo González, en la red social X.

Para González «esta realidad exige una autocrítica colectiva: del Estado en todos sus niveles, de las instituciones, de los actores armados, de la prensa y de la sociedad en general».

Por eso manifestó que «identificar qué está fallando no es un ejercicio retórico; es una condición indispensable para cumplir con nuestra responsabilidad común de garantizar la vida, la seguridad y los derechos humanos».

«Sí se puede mejorar, pero solo con un plan común y acción colectiva», resaltó. EFE

jga/fpa