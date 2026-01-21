Al menos 19 heridos, entre ellos periodistas, en uno de los ataques israelíes en el Líbano

1 minuto

Beirut, 21 ene (EFE).- Al menos 19 personas resultaron heridas este miércoles, entre ellas varios periodistas, en el bombardeo israelí contra la localidad de Quennarit, en el sur del Líbano, una de las cinco áreas que el Ejército de Israel ordenó evacuar antes de proceder a atacar una serie de inmuebles.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano explicó en un comunicado que dos de las víctimas tuvieron que ser ingresadas en cuidados intensivos, otras tres precisaron hospitalización y las 14 restantes recibieron únicamente primeros auxilios.

El Estado judío bombardeó este miércoles una serie de inmuebles en las localidades libanesas de Al Kharayeb, Quennarit, Jarjoua, Al Kafour y Ansar.

Los ataques tuvieron lugar después de que el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, lanzara un llamado a los vecinos de la zona para que abandonaran varios edificios y se movieran a al menos 300 metros de ellos, al aseverar que eran utilizados por el grupo chií libanés Hizbulá.

El pasado jueves, Israel ya había bombardeado otros cuatro edificios en dos localidades del sureste del país, también tras emitir órdenes de evacuación para la zona.

Desde entonces, ha perpetrado una oleada de bombardeos no anunciados contra una presunta infraestructura de Hizbulá en varios puntos del sur del país, dos ataques contra las tropas de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) y diversas acciones individuales con dron contra vehículos. EFE

