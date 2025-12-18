Al menos 19 muertos en Chad en un ataque atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram

2 minutos

Yamena, 18 dic (EFE).- Al menos 19 personas (17 terroristas y dos soldados) murieron este jueves en un ataque atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram en el oeste de Chad, confirmó a EFE el Ejército chadiano.

Los hechos ocurrieron en torno a las 04:00 hora local (03:00 GMT), cuando una unidad del Ejército chadiano fue atacada por miembrosde Boko Haram en una isla próxima a la ciudad de Bagassola, en la provincia del Lago Chad.

«Nuestras fuerzas fueron sorprendidas por terroristas de Boko Haram (…). Los atacantes llegaron en canoas para llevar a cabo el ataque. Eligieron esa hora, pensando que nuestras tropas estarían dormidas, pero no fue así», declaró a EFE el coronel Badour Hissein, comandante de la unidad del Ejército que sufrió el ataque.

«La respuesta de nuestros soldados resultó en la muerte de 17 de ellos. Lamentamos la pérdida de dos de nuestros hombres», añadió Hissein.

El pasado día 9, al menos 17 personas (once terroristas y seis soldados) murieron en un ataque similar atribuido a Boko Haram en la zona del lago Chad.

Desde hace meses, la provincia del Lago Chad es blanco habitual de atentados terroristas, y los aldeanos que se desplazan a los campos, al mercado o a pescar son atacados con frecuencia.

En las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una vasta extensión de agua salpicada de cientos de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas. EFE

bd/pa/alf