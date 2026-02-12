Al menos 19 muertos en combates entre Ejército y fuerzas de la oposición en Sudán del Sur

2 minutos

Yuba, 12 feb (EFE).- Al menos 19 soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) murieron en enfrentamientos con el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) en la localidad de Kuerlatjor Payam, en el condado de Guit, en el estado septentrional de Unity, informaron este jueves varias fuentes.

Los combates estallaron por la mañana en esta zona afectada por inundaciones y ambas partes ofrecieron versiones distintas sobre el origen de la confrontación.

El teniente coronel Chuol Puot Dual Diu, portavoz adjunto del cuartel general del SPLA-IO, aseguró a EFE que las fuerzas gubernamentales lanzaron un asalto contra posiciones de la oposición utilizando alrededor de 30 canoas locales desde la ciudad de Bentiu.

«Nuestras valientes fuerzas de la División 4A, Brigada Dos, Batallón Jamus, junto con la guardia del cuartel general del comisionado del condado de Koch, lograron repeler el ataque», afirmó Puot, quien sostuvo que las fuerzas opositoras infligieron «muchas bajas» a las SSPDF.

Según el portavoz, 19 soldados de las SSPDF murieron en los combates, entre ellos oficiales de alto rango, mientras que otros 37 militares gubernamentales heridos fueron trasladados al Hospital de Bentiu para recibir tratamiento. Además, indicó que un soldado fue capturado con vida.

Puot añadió que las fuerzas del SPLA-IO confiscaron varias armas, incluidos lanzadores RPG-7 y ametralladoras, y reportaron dos muertos y un herido en sus filas.

Hasta el momento, el Ejército sursudanés no ha reaccionado ante esta información.

Por su parte, el comisionado del condado de Guit, Simon Lieliey, confirmó que se produjeron enfrentamientos en Kuerlatjor la madrugada del jueves, aunque señaló que no podía verificar de forma independiente el número de víctimas.

«Los combates estallaron entre las fuerzas del SPLA-IO y las SSPDF», declaró, y subrayó que las inundaciones en la zona han dificultado el acceso y la verificación independiente de los hechos.

El incidente pone de relieve las persistentes tensiones entre fuerzas rivales en partes del estado de Unity, pese al acuerdo de paz más amplio destinado a unificar a los grupos armados bajo un mando nacional único. EFE

