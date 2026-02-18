Al menos 19 muertos en enfrentamientos entre yihadistas y el Ejército del Chad

Yamena, 18 feb (EFE).- Al menos 14 terroristas del grupo yihadista Boko Haram y cinco soldados del Ejército de Chad murieron en los enfrentamientos ocurridos este miércoles cerca de la aldea de Ngarangou, en la provincia de Lac (oeste), confirmó a EFE el jefe del batallón atacado, el coronel Goudja Nimir.

«Nuestras fuerzas estaban operando en la zona cuando fueron atacadas. Se trató claramente de una emboscada, pero nuestras fuerzas respondieron rápidamente, neutralizando a varios atacantes. El ataque se saldó con 19 muertos, 14 de los cuales eran terroristas y 5 miembros de nuestras fuerzas», indicó el coronel Nimir.

Se trata del segundo ataque de este tipo que recibe el mismo batallón, después de que once yihadistas y cuatro militares murieron el pasado sábado en enfrentamientos ocurridos en la misma zona.

Desde hace meses, la región del Lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas y los aldeanos, que se desplazan a los campos, al mercado o a pescar, son atacados con frecuencia.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una vasta extensión de agua salpicada de cientos de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según las Naciones Unidas. EFE

