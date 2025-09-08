The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 19 muertos en las protestas de la Generación Z que se extienden por todo Nepal

Katmandú, 8 sep (EFE).- Al menos 19 personas murieron y más de 300 resultaron heridas este lunes en Nepal durante las protestas lideradas por la Generación Z contra la corrupción y el veto a redes sociales, que se extendieron desde su capital, Katmandú, a varias ciudades del país.

Según datos recopilados por EFE en los principales hospitales de la capital, 17 manifestantes fallecieron en Katmandú y otros dos en Itahari, en el este, elevando el balance nacional a 19 víctimas mortales.

Más de 347 personas se encuentran hospitalizadas, varias de ellas en estado crítico. EFE

