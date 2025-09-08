Al menos 19 muertos en las protestas de la Generación Z que se extienden por todo Nepal

3 minutos

Katmandú, 8 sep (EFE).- Al menos 19 personas murieron y más de 300 resultaron heridas este lunes en Nepal durante las protestas lideradas por la Generación Z contra la corrupción y el veto a redes sociales, que se extendieron desde su capital, Katmandú, a varias de las principales ciudades del país.

Según datos recopilados por EFE en los principales hospitales de la capital, 17 manifestantes fallecieron en Katmandú y otros dos en Itahari, en el este, elevando el balance nacional a 19 víctimas mortales.

Más de 347 personas están hospitalizadas, varias de ellas en estado crítico, informó a EFE el doctor Dipendra Pandey, del Centro Nacional de Traumatología.

Las movilizaciones arrancaron en la capital, Katmandú, en la zona de New Baneshwar, cuando miles de jóvenes intentaron marchar hacia el Parlamento, y se propagaron en todo el mapa nacional, de este a oeste, destacando ciudades como como Pokhara, Biratnagar, Nepalgunj o Itahari.

En Damak, en el este del país, los manifestantes lanzaron piedras contra la residencia del primer ministro, KP Sharma Oli, lo que provocó disparos de advertencia de la policía. También se registraron bloqueos de la carretera Este-Oeste con neumáticos en llamas.

La Oficina de Administración del Distrito de Katmandú decretó un toque de queda desde las 15:30 hora local (09:45 GMT), aunque la violencia continuó entrada la noche.

Posteriormente, las restricciones se extendieron a otros distritos, mientras las fuerzas de seguridad patrullaban las principales intersecciones y el malestar se expandía.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su «grave preocupación» por la escalada y reclamó moderación tanto a manifestantes como a fuerzas de seguridad, tras denunciar que incluso sus equipos de observación fueron atacados.

«La Constitución y el derecho internacional garantizan el derecho a la disidencia pacífica», recordó en un comunicado, calificando de «lamentable» la violencia y el uso excesivo de la fuerza.

El movimiento, liderado por jóvenes de entre 15 y 28 años, refleja el hartazgo de la Generación Z frente a la corrupción y al nepotismo político, agravado por la decisión del Gobierno de bloquear plataformas como Facebook, YouTube y X, que los manifestantes consideran un ataque directo a la libertad de expresión.

La magnitud y la extensión geográfica de las protestas plantean un destacado desafío al Gobierno nepalí, mientras crece la presión de organismos internacionales y de la sociedad civil para que el Ejecutivo revise la prohibición de las 26 redes sociales bloqueadas y busque una salida pacífica a la crisis. EFE

sp-lgm/jgb

(foto) (vídeo)