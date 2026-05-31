Al menos 19 muertos en nueva oleada de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

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Yuba, 31 may (EFE).- Al menos 19 personas murieron en una nueva oleada de violencia por enfrentamientos intercomunitarios entre jóvenes armados en el estado de Lakes, ubicado en el centro de Sudán del Sur, informaron este domingo a EFE autoridades locales.

Los enfrentamientos empezaron este viernes entre jóvenes armados de la comunidad Pakam del condado de Rumbek Oeste y de la comunidad vecina de Gok, del condado de Cueibet, pero se recrudecieron este domingo por la mañana.

El ministro de Información del estado de Lakes, Kual Mading, señaló a EFE que la reciente ola de violencia causó ocho muertos más, elevando el total de fallecidos de 11, registrados tras los enfrentamientos del viernes, a 19.

«La situación se agravó esta mañana -del domingo- cuando jóvenes armados de Pakam atacaron un campamento ganadero perteneciente a la comunidad Gok. Esto desencadenó una nueva ronda de enfrentamientos que resultó en ocho víctimas mortales más», declaró Mading.

Aseguró que el Gobierno estatal «está siguiendo de cerca la situación y se ha enviado personal de seguridad para restablecer la calma y proteger a la población civil», e hizo un llamamiento a todas las comunidades para que se abstengan de actos de venganza.

Mading indicó que las investigaciones preliminares apuntan a que el conflicto se originó por el robo de ganado y el maltrato a un anciano residente, incidentes que avivaron las tensiones entre las dos comunidades y, en última instancia, desencadenaron el mortal enfrentamiento.

El ministro expresó su preocupación por el hecho de que las recurrentes disputas relacionadas con el ganado sigan socavando los esfuerzos de paz en el estado de Lakes.

Las autoridades estatales indicaron que se están realizando esfuerzos para verificar las cifras de víctimas y evaluar el impacto, mientras que los líderes locales buscan evitar que el conflicto se extienda a las zonas vecinas.

Los combates y enfrentamientos tribales son usuales en Sudán del Sur debido a la presencia de grupos armados, así como a la incapacidad del Gobierno de desarmar a las tribus que se enfrentan por el pastoreo, el control de tierras de cultivo para su ganado o la venganza.

A esto se suma la persistente inseguridad en varias partes del país, donde los frágiles acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil sursudanesa en 2018 se han visto repetidamente puestos a prueba por episodios de violencia política. EFE

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