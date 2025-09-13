The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 19 soldados y 45 supuestos insurgentes muertos en operaciones en Pakistán

(actualiza la cifra de muertos)

Islamabad, 13 sep (EFE).- Al menos 19 soldados y 45 presuntos insurgentes murieron en diferentes operaciones militares en el noroeste de Pakistán en los últimos cuatro días, según informó este sábado la oficina de prensa del Ejército paquistaní.

«Del 10 al 13 de septiembre, 35 khwarij (nombre utilizado por las autoridades paquistaníes para referirse a los presuntos insurgentes) pertenecientes a la filial india Fitna al Khwarij fueron enviados al infierno en dos enfrentamientos separados en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa», precisó la fuente en un primer comunicado.

El jueves pasado, la oficina de prensa informó que las fuerzas de seguridad habían abatido a 19 presuntos insurgentes en tres operaciones que tuvieron lugar entre el 9 y el 10 de septiembre, también en Khyber Pakthunkhwa.

Las autoridades paquistaníes detallaron que las últimas operaciones tuvieron lugar en los distritos de Bajaur, Waziristán del Sur y Waziristán del Norte.

En un primer informe, se precisó que doce miembros del Ejército de Pakistán murieron en el marco de las operaciones, durante la que se recuperaron armas y munición.

Posteriormente, el Ejército paquistaní informó de una nueva operación en la que murieron siete soldados y diez presuntos insurgentes.

El número total de supuestos insurgentes muertos en la provincia asciende a 64 entre el 9 y el 13 de septiembre.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes combaten a la insurgencia local en las provincias occidentales de Khyber Paktunkhwa, donde operan los talibanes paquistaníes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), oficialmente proscrito; y de Baluchistán, donde mantienen actividad grupos separatistas.

Los servicios de inteligencia de Pakistán acusan al vecino Afganistán de dar cobijo a miembros del TTP. Islamabad espera que el Gobierno talibán afgano cumpla con sus responsabilidades y niegue el uso de su territorio para grupos que, supuestamente, operan actividades terroristas en Pakistán. EFE

