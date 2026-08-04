Al menos 2 bomberos muertos y 3 heridos en el incendio de una fábrica de chips en la India

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Nueva Delhi, 4 ago (EFE).- Al menos dos bomberos fallecieron y tres resultaron heridos mientras intentaban controlar un incendio en una fábrica de chips en la ciudad industrial de Greater Noida, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, confirmó la Policía en la mañana del martes.

«Anoche se produjo un incendio en las instalaciones donde se fabrican chips electrónicos. Tras recibirse el aviso, la Policía y los equipos de bomberos acudieron de inmediato al lugar e iniciaron las labores de extinción», explicó el vicecomisionado de Policía de Central Noida, Shailendra Kumar Singh, a agencias locales.

Durante la operación, una pared del edificio y una viga de hierro cayeron hacia la calle, causando la muerte de los dos bomberos, explicó Singh. Los tres heridos se encuentran estables.

Las autoridades están investigando las causas del incendio en la fábrica de chips de la empresa ILGIM, indicó la agencia local ANI.

Ubicada a 30 kilómetros de Nueva Delhi, Greater Noida es un núcleo industrial que suministra para gigantes de autopartes, tecnología y textiles. EFE

eel/alf