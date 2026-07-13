Al menos 2.700 muertos por las olas de calor en Inglaterra y Gales en mayo y junio, según un estudio

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Al menos 2.700 personas murieron en Inglaterra y Gales a causa de las olas de calor de mayo y junio, según un estudio publicado el lunes.

Expertos del Imperial College London, la Oficina Meteorológica (Met Office) y la London School of Hygiene and Tropical Medicine utilizaron datos meteorológicos, modelos climáticos y estudios sobre mortalidad excedente durante olas de calor para elaborar su estimación.

El Reino Unido y gran parte de Europa vivieron dos olas de calor sin precedentes en mayo y junio, con récords mensuales de 35,1 °C y 37,7 °C, respectivamente, en Inglaterra.

Según la investigación, unas 550 personas murieron por el calor entre el 21 y el 29 de mayo, y otras 2.200 fallecieron entre el 18 y el 28 de junio en Inglaterra y Gales.

Los modelos del estudio «ayudan a ilustrar la magnitud del riesgo asociado al calor extremo y la creciente amenaza que el cambio climático supone para nuestro bienestar», señaló Lea Berrang Ford, directora del Centro para el Clima y la Seguridad Sanitaria de la UKHSA.

Los autores subrayan el papel del cambio climático, causado por el ser humano, que está haciendo que las olas de calor sean más intensas y frecuentes.

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