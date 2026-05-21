Al menos 20 heridos tras volcarse un autobús en provincia ecuatoriana fronteriza con Perú

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Quito, 21 may (EFE).- Al menos 20 personas resultaron heridas la madrugada de este jueves tras el volcamiento de un autobús de pasajeros en la provincia andina de Loja, fronteriza con Perú, informó el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

Indicó que a las 04:34 hora local (09:34 GMT) recibió una alerta sobre un siniestro de tránsito que involucró al autobús de pasajeros en el sector El Plateado, sobre la vía Loja -Catamayo, cerca al ingreso a la ciudad de Loja.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las entidades de primera respuesta en territorio, el percance vial dejó 20 personas heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud para una valoración médica especializada, indicó el ECU 911.

En un comunicado, el ECU 911 aseveró que no se reportan personas fallecidas en el lugar del siniestro. EFE

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