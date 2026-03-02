Al menos 20 muertos en ataques nocturnos a Teherán

Teherán, 2 mar (EFE).- Al menos 20 personas murieron este lunes en un ataque israelí-estadounidense contra una céntrica plaza de Teherán, que vivió anoche varias oleadas de bombardeos.

El ataque en la plaza Nilufar destruyó varias viviendas y causó al menos 20 muertos, según la agencia Mehr.

Los medios iraníes no informaron de posibles objetivos en esa zona, pero allí se encuentra una comisaría de Policía.

La cadena SNN mostró imágenes de heridos entre los escombros de edificios derruidos, entre ellos niños.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud iraní elevó a 180 el número de muertos por el ataque en la escuela de niñas de Minab, en el sur del país, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa comenzada el sábado.

Se desconoce el número de víctimas iraníes en la guerra comenzada por Israel y Estados Unidos. El último recuento oficial se dio el sábado, cuando se informó de 200 muertos, pero de eso hace ya dos días. EFE

