Al menos 20 muertos por la llegada del ciclón tropical Gezani en el este de Madagascar

Nairobi, 11 feb (EFE).- Al menos 20 personas fallecieron y otras 33 resultaron heridas tras la llegada ayer del ciclón tropical Gezani a la costa este de Madagascar, según informó este miércoles la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

Según publicó el organismo en su cuenta de la red social Facebook, otras 15 personas se encuentran desaparecidas.

La ministra de Estado para la Refundación, Hanitra Razafimanantsoa, indicó durante una rueda de prensa en Antananarivo, capital de Madagascar, que sufrió daños el 80 por ciento de Toamasina, segunda ciudad más grande del país insular, donde tocó tierra el ciclón con vientos sostenidos de hasta 180 kilómetros por hora.

Razafimanantsoa explicó que hay un corte general de electricidad en Toamasina, y que se espera restablecer el 50 por ciento del suministro eléctrico de la ciudad para el domingo próximo.

“El trabajo es colosal, con postes y árboles caídos sobre las líneas eléctricas de Jirama (proveedor de energía en el país); restablecer el suministro eléctrico está resultando difícil”, incidió.

Por su parte, la responsable de comunicaciones de la BNGRC, Sonia Carole Ray, señaló que “es difícil obtener información de la ciudad de Toamasina” por los cortes eléctricos.

Las autoridades también subrayaron la violencia con la que Gezani azotó la costa este del país insular, con Toamasina como la urbe más afectada, y detallaron que las muertes únicamente ocurrieron en los distritos de Toamasina II y Ambatondrazaka.

Durante la conferencia de prensa, el Gobierno mencionó daños en varios almacenes de productos básicos, lo que podría tener graves consecuencias para el país, pues Toamasina alberga el puerto más grande de Madagascar.

En cuanto a las carreteras, el ministro de Obras Públicas, Henri Jacob Razafindrianarivo, informó que la Ruta Nacional 2, que une Toamasina con Antananarivo, está cerrada temporalmente debido al aumento del nivel del agua, y que lo mismo ocurre con la Ruta Nacional 44.

Hasta el momento, las cifras de la BNGRC muestran que hasta 3.208 personas se vieron afectadas, lo que representa 744 hogares, y que 2.742 personas se encuentran desplazadas.

EFE pudo desplazarse a zonas afectadas como la comuna rural de Bemasoandro, ubicada en el distrito de Atsimondrano, en la región de Analamanga.

Allí, el alcalde de la comuna, Ranitsilo Jimmy, explicó a EFE que afrontaron el ciclón «de forma controlada» y que sufrieron inundaciones en varias zonas, sobre todo en el margen derecho del río Ikopa, el segundo más largo de Madagascar y que pasa por la capital.

«Nuestra evaluación indica que 42 familias han sido desplazadas, lo que suma un total de 166 personas», indicó el alcalde, quien lamentó que, desde el paso del ciclón Fytia el pasado 31 de enero, aún hay barrios sin acceso a agua corriente.

El ciclón tropical Fytia atravesó el país de oeste a este, acabó con la vida de 14 personas y afectó a más de 85.000 habitantes. EFE

