Al menos 20 muertos por los bombardeos israelíes contra el Líbano en 24 horas

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Beirut, 20 mar (EFE).- Al menos 20 personas murieron a causa de la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano en las últimas 24 horas, lo que eleva a 1.021 el balance total de fallecidos desde el inicio de las hostilidades hace ya casi tres semanas, informó este viernes el Centro de Operaciones de Emergencia.

Según datos de la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, los ataques ocurridos desde el jueves por la tarde causaron 20 muertos y 57 heridos en diferentes puntos del país, que siguió bajo bombardeo en el primer día de la importante festividad musulmana del Aíd al Fitr.

Con ello, el balance de víctimas desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo asciende ya a 1.021, entre ellos 118 niños, y el de heridos a 2.641.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de «intensos» ataques de artillería en zonas cercanas a la frontera de facto y de diversas acciones aéreas, las últimas de ellas contra las localidades meridionales de Taybeh, Mayfadoun, Zawtar al Sharqiyah y Deir el Zahrani.

En esta última, se habrían registrado un número indeterminado de heridos, según el medio estatal.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá también reclamó la autoría de algunos ataques con andanadas de cohetes o drones contra el norte de Israel, así como al menos uno con proyectiles contra soldados israelíes que se encontraban dentro del territorio libanés.

Esta semana, el Estado judío anunció una nueva operación terrestre en el sur del Líbano, que se une a la intensa campaña de bombardeos en marcha desde hace casi tres semanas contra las regiones meridionales y orientales del país, así como los suburbios de Beirut.

La gran mayoría de los más de un millón de desplazados por la guerra proceden de zonas chiíes, una comunidad en la que algunos comienzan el Aíd este viernes -específicamente los seguidores del clérigo Mohammad Hussein Fadlallah-, mientras que otros lo celebrarán a partir de mañana, sábado. EFE

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