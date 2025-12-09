The Swiss voice in the world since 1935
Al menos 20 muertos por un incendio en un edificio de siete plantas de Yakarta

Yakarta, 9 dic (EFE).- Al menos 20 personas murieron este martes por un incendio que se propagó en un edificio de siete plantas de Yakarta, donde los bomberos buscan supervivientes, informó este martes la Policía.

En declaraciones ante periodistas, el jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo, confirmó que 20 personas murieron en el lugar, que hasta las 16.00 hora local (11.00 GMT) no había podido ser inspeccionado por completo debido al humo y a las altas temperaturas. EFE

