Al menos 20 muertos por un incendio en un edificio de siete plantas de Yakarta

Yakarta, 9 dic (EFE).- Al menos 20 personas murieron este martes por un incendio que se propagó en un edificio de siete plantas de Yakarta, donde los bomberos buscan supervivientes, informó este martes la Policía.

En declaraciones ante periodistas, el jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo, confirmó que 20 personas murieron en el lugar, que hasta las 16.00 hora local (11.00 GMT) no había podido ser inspeccionado por completo debido al humo y a las altas temperaturas.

Entre los fallecidos hay cinco hombres y 15 mujeres, incluyendo una embarazada, según la Policía.

La agencia pública de noticias Antara añadió que al menos 15 personas fueron evacuadas con vida del lugar y que los bomberos presumen que un cortocircuito causó el siniestro.

Susatyo explicó que los bomberos inspeccionaron la cuarta y quinta planta del edificio, que alberga varios comercios, pero todavía no han podido revisar la sexta o séptima planta debido a la densidad del humo.

«Se sigue utilizando equipo especial de extinción de incendios y se está añadiendo oxígeno para que los agentes puedan llegar a la cima», señaló.

Varios cuerpos sin vida fueron extraídos del lugar envueltos en bolsas rojas, mientras algunos de los supervivientes recibían atención médica y apoyo emocional en las cercanías del sitio.

Además del lanzamiento de agua, los bomberos emplean grúas y han roto paredes de cristal en el edificio para acelerar los trabajos de extinción y búsqueda de supervivientes.

El pasado 30 de agosto, tres personas murieron y cinco más resultaron heridas por un incendio en un edificio gubernamental desatado por manifestantes en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia. EFE

