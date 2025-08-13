The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 20 muertos por un naufragio frente a isla italiana de Lampedusa, anuncia una agencia de la ONU

Un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa dejó unos 20 muertos, afirmó el miércoles en la red social X un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

«Profunda angustia tras el enésimo naufragio frente a Lampedusa, donde ACNUR está asistiendo a los sobrevivientes» escribió el portavoz Filippo Ungaro, en su cuenta de X, añadiendo que parece haber «20 cadáveres recuperados y otros tantos desaparecidos».

Un periodista de Radio Radicale, Sergio Scandura, indicó en la misma plataforma que la embarcación transportaba a 97 personas cuando naufragó a unos 20 kilómetros al suroeste de Lampedusa.

La cadena RaiRadio1 informó que habría entre 12 y 17 migrantes desaparecidos y que 60 supervivientes fueron llevados a salvo a la isla.

Los migrantes que intentan llegar a Italia por Lampedusa desde el norte de África suelen hacer la travesía en barcos sobrecargados o con vías de agua a través de la ruta marítima del Mediterráneo central, especialmente peligrosa.

«Ha habido 675 muertos desde principios de año en el Mediterráneo central», escribió Filippo Ungaro en su mensaje en X, pidiendo «reforzar las vías legales» de inmigración.

Según el ministerio del Interior italiano, 38.263 migrantes llegaron a Italia este año por vía marítima.

