Al menos 20 muertos y más de 100 desaparecidos por las inundaciones en Afganistán

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Al menos 20 personas murieron, 80 resultaron heridas y más de 100 están desaparecidas tras las inundaciones que azotaron el lunes la provincia de Nuristán, en el noreste de Afganistán, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA).

La capital de la provincia, Parun, se vio especialmente afectada, pero los equipos de rescate también informaron de víctimas en otras zonas de esta región montañosa y de difícil acceso, situada en la frontera con Pakistán.

Un portavoz del gobernador de Nuristán, Feraidon Samim, había indicado previamente a la AFP que había «105 personas desaparecidas y se hallaron nueve cuerpos» en la localidad de Parun.

Entre los desaparecidos se encuentran el alcalde de la ciudad y varios funcionarios, añadió.

Las inundaciones «han destruido por completo el municipio», así como hoteles y decenas de comercios, declaró también a la AFP Ashiqullah Safi, director de la ONG Shpoul en Parun.

Los habitantes intentan buscar, sin el equipo adecuado y como pueden, cadáveres o supervivientes entre el barro y los montones de rocas, añadió.

Numerosos comercios, muy concurridos, y edificios se encuentran cerca del río Parun, en la ciudad homónima, según periodistas de la AFP presentes en esta provincia el mes pasado.

La ANDMA indicó en X que se habían movilizado los equipos de rescate.

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