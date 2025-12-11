Al menos 20 niños heridos por atropello en reparto de comidas gratis en escuela indonesia

Yakarta, 11 dic (EFE).- Al menos 20 niños resultaron heridos en un atropello que tuvo lugar este jueves dentro de un recinto escolar en el norte de Yakarta, donde ingresó abruptamente un vehículo que traslada comidas gratuitas a los centros educativos de Indonesia, como parte de un programa del Gobierno de Prabowo Subianto.

«Los estudiantes se encontraban en un descampado participando en una actividad de lectura. De repente, una camioneta entró en el campo y atropelló la puerta de la escuela primaria, atropellando a los estudiantes que allí se encontraban», dice el reporte policial.

El subdirector de la agencia de nutrición del país, Sony Sanjaya, declaró desde el centro educativo -situado en la localidad de Kalibaru- que investigarán este incidente, en el que un profesor también sufrió lesiones.

Dijo que el conductor, de 34 años, cubría hoy esa ruta de entrega de comidas en reemplazo del chófer rutinario en la zona, que no asistió al trabajo tras reportarse enfermo.

Sobre los heridos, explicó que todos están recibiendo atención médica, ninguno tiene heridas internas y todos están conscientes.

Al respecto, la Policía destacó en un comunicado que tres estudiantes fueron trasladados a otros hospitales debido a lesiones de mayor consideración.

Asimismo, las autoridades confirmaron la detención del conductor, a quien la Policía acusa de negligencia, al menos en el reporte preliminar.

Entre enero y noviembre, Indonesia contabilizó unas 11.000 intoxicaciones alimentarias entre estudiantes bajo el programa de comidas escolares que Prabowo puso en marcha, un medida controvertida y que causó protestas por el dinero que retiraba de otros proyectos.

El Ejecutivo ha auspiciado este programa en vista de que el retraso del crecimiento es el principal problema de nutrición infantil en el país asiático, con más de 4,5 millones de menores de cinco años afectados -el 21 % del total-, de acuerdo con UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos.

No obstante, los casos de intoxicaciones por las comidas gratis a lo largo del archipiélago siguen creciendo, y con ellos el escepticismo ante la iniciativa de Prabowo, dotada con 28.000 millones de dólares. EFE

