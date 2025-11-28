Al menos 20 personas murieron en un naufragio en el suroeste de la RD del Congo

2 minutos

Kinsasa, 28 nov (EFE).- Al menos 20 personas, entre ellas un sacerdote católico, murieron este jueves al naufragar una embarcación en el lago Mai Ndombe en el suroeste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este viernes a EFE la diócesis y una sociedad civil local.

“Un huracán azotó el lago con fuerza anoche y el barco naufragó”, dijo a EFE el coordinador de la sociedad civil Generación Consciente, Darius Nsay Ikwo, quien confirmó que se han recuperado 20 cuerpos, en su mayoría pasajeros.

La barcaza llamada “C/Mamba” viajaba de Kiri (oeste) transportando pasajeros y cargamento a la capital Kinsasa, cuando volcó a unos cien kilómetros del territorio de Inongo, en la provincia de Mai Ndombe.

En un comunicado, la diócesis de Inongo confirmó la muerte de su sacerdote, el padre Ferdinand Ikela, en el naufragio.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Nkoso Kevani, confirmó a EFE el suceso y señaló que aún están recopilando información sobre víctimas y supervivientes.

El lago Mai Ndombe, con una superficie de 2.300 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de diez metros, es uno de los más grandes del país.

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC. El último se registró el 11 de septiembre pasado cuando 128 personas murieron ahogados después de que una embarcación se prendiera fuego y hundiera en el río Congo, al oeste de la RDC.

El Gobierno anunció en el cierre de 240 puertos «ilegales» en ríos y lagos usados a diario como vías de transporte en un país con escasas infraestructuras y una extensa selva.

Las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes. EFE

