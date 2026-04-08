Al menos 21 desaparecidos, incluido un niño, en un naufragio en el lago Kivu de la RDC

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Nairobi, 8 abr (EFE).- Al menos 21 personas permanecen desaparecidas -incluido un niño de seis años- tras un naufragio ocurrido en el lago Kivu, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y uno de los más grandes de África, confirmaron este miércoles las autoridades.

Según reportan medios locales, el jefe del pueblo de Kabulu 1er, Habamungu Mulera, informó de que se trata de una embarcación motorizada que había salido del mercado de Kishenyi Sakiro, en la isla de Idjwi, en dirección a la localidad Makengere.

También fueron rescatadas 23 personas, de las cuales diez se encuentran en estado muy grave y están recibiendo atención médica en un centro sanitario, precisó Mulera.

El naufragio, cuyos motivos todavía no se conocen, ocurrió la tarde de este martes y la zona donde sucedió forma parte de la provincia de Kivu del Sur, a la altura del territorio de Kalehe.

«Hasta las 18.00 horas (16.00 GMT) estaban nadando, pero sin éxito», lamento en declaraciones a la prensa congoleña, por su lado, el presidente de la sociedad civil de Kalehe, Benjamin Mungazi, que cifró los rescatados en siete.

«Hasta el momento, se desconoce el número exacto de pasajeros que iban a bordo», puntualizó, mientras siguen las operaciones de búsqueda.

Los accidentes de barcos son relativamente comunes en la RDC debido a que los ríos y lagos son usados a diario como vía de transporte, en un país con pocas infraestructuras y densas selvas.

Las naves, a menudo precarias, suelen viajar muy cargadas y la señalización es casi inexistente. EFE

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