Al menos 21 muertos en un ataque ruso en el este de Ucrania

Al menos 21 personas que habían ido a cobrar su pensión murieron este martes en un ataque ruso contra un pueblo del este de Ucrania, denunció el presidente Volodimir Zelenski.

«Un salvaje ataque ruso con una bomba aérea sobre el pueblo de Yarova, en la región de Donetsk», mató a «más de 20» civiles, denunció Zelenski en las redes sociales.

El bombardeo ocurrió mientras los habitantes estaban recibiendo los pagos de sus jubilaciones, agregó el jefe de Estado, quien instó a la comunidad internacional a tomar «medidas fuertes» contra Rusia.

En su publicación, Zelenski adjuntó un video que muestra cadáveres esparcidos por el suelo cerca de una camioneta del servicio público de correos, muy dañada.

En Ucrania, el correo distribuye las pensiones a más de dos millones de personas, sobre todo en las zonas rurales cercanas al frente, donde los servicios públicos y los bancos tuvieron que cerrar sus puertas.

En vez de hacerse casa por casa, el reparto tiende a hacerse por grupos en la vía pública. El paso del cartero, que no suele ser diario, es muy esperado por la población, según constataron periodistas de AFP.

– «Terrorismo puro» –

El gobernador regional, Vadim Filashkin, informó de «al menos 21 muertos» y la misma cantidad de heridos.

«No se trata de una acción militar, sino de terrorismo puro», fustigó Filashkin, quien confirmó que el ataque se produjo durante la distribución de las pensiones.

En el bombardeo, una cartera resultó herida y fue hospitalizada, dijo a AFP Maksim Sutkovi, portavoz del correo público Ukrpochta en la región oriental de Donestk.

La aldea de Yarova se encuentra a menos de 10 kilómetros de la línea del frente con Rusia. Unos 1.800 habitantes vivían en este pueblo antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

«El mundo no debe dejar sin una respuesta adecuada este tipo de ataques rusos. Los rusos siguen destruyendo vidas, al tiempo que evitan nuevas sanciones severas», declaró Zelenski, que instó a Estados Unidos, Europa y al G20 a tomar «medidas fuertes».

Tras el ataque, el fiscal general anunció que se había iniciado una investigación por crímenes de guerra.

Rusia lleva meses avanzando de forma constante en la región industrial de Donetsk, donde tienen lugar los combates más intensos contra las fuerzas ucranianas.

Moscú aspira a ocupar por completo esta región del este de Ucrania, cuya anexión reclamó en 2022.

El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Sirski, afirmó esta semana que las tropas rusas triplican en número a las ucranianas en algunas zonas del frente, e incluso las sextuplican en otras.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intentado encontrar una salida a la guerra en las últimas semanas, pero sus esfuerzos han dado pocos frutos.

Este ataque se produce pocos días después de que Ucrania sufriera el mayor ataque con drones y misiles desde el inicio de la guerra, que causó al menos cinco muertos y golpeó por primera vez la sede del gobierno en Kiev.

Decenas de miles de personas han perdido la vida y millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

