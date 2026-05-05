Al menos 21 muertos por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China

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Pekín, 5 may (EFE).- Al menos 21 personas murieron y otras 61 resultaron heridas por una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales de la provincia china de Hunan, en el centro del país, informó este martes la televisión estatal CCTV.

El estruendo se produjo alrededor de las 16:40 hora local (8:40 GMT) del lunes, por causas todavía desconocidas, en Liuyang, cerca de la capital provincial de Changsha, de acuerdo al medio. EFE

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