Al menos 21.000 niños gazatíes han quedado discapacitados desde el inicio de la guerra
Ginebra, 3 sep (EFE).- Al menos 21.000 niños en Gaza han sufrido algún tipo de discapacidad desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, indica un informe de un comité de la ONU, que también denuncia un colapso de los sistemas de atención a personas discapacitadas en la Franja y muchas trabas en Cisjordania.
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad señala en este informe que esos 21.000 niños sufren discapacidades como resultado de «deficiencias», sin especificar si han sido provocadas por heridas, lesiones, enfermedades u otros factores.
Especifica por otro lado que de los 40.500 niños que han sufrido heridas de guerra (otros 18.000 han sido asesinados) al menos una cuarta parte, es decir, unos 10.000, sufren «deficiencias permanentes». EFE
abc/lab