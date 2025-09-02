The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 22 muertos en enfrentamientos entre mineros de oro ilegales en el norte de Chad

Yamena, 2 sep (EFE).- Al menos 22 personas murieron este martes en enfrentamientos en el norte de Chad entre mineros de oro ilegales provenientes de los vecinos Sudán y Libia, informó a EFE una fuente el Ejército chadiano.

Los hechos se produjeron alrededor de las 04.00 hora local (03.00 GMT) de la madrugada en la en la provincia de Tibesti, en concreto en la zona montañosa de Kouri-Bougoudi, muy rica en oro, detalló a EFE bajo condición de anonimato un coronel de las Fuerzas Armadas chadianas.

El militar atribuyó los combates a las luchas por el control de las explotaciones mineras en la región.

«Mineros ilegales de oro venidos de Sudán y Libia se enfrentaron (…) Hemos contado al menos 22 muertos, aunque no podemos confirmar la identidad de las víctimas por el momento por motivos de seguridad», dijo el alto cargo militar.

Desde el descubrimiento hace algo más de una década de gran cantidad de oro y minas en la provincia de Tibesti, la zona es a menudo objeto de choques mortales de mineros de oro irregulares con residentes locales y el Ejército chadiano.

Fronteriza con Libia, Tibesti tiene fama de ser una zona sin ley en la que abundan los narcotraficantes de todo tipo y donde, debido a su inmensidad y a su localización en medio del desierto, la presencia del Estado es casi inexistente. EFE

