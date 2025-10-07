The Swiss voice in the world since 1935
Al menos 22 muertos por inundaciones que afectan al centro y norte de Tailandia

Bangkok, 7 oct (EFE).- Al menos 22 personas han perdido la vida en Tailandia a raíz de las inundaciones registradas en una veintena de provincias del centro, norte y nororeste del país, que afectan a casi 370.000 personas, informan este martes las autoridades.

La mayoría de víctimas mortales estaban en las provincias de Uttaradit (norte) y Ayutthaya (centro), con 8 fallecimientos en cada una, según el último balance publicado hoy por el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

El tifón Matmo, que tocó tierra el lunes en el sur de China, ha provocado fuertes precipitaciones en países como Tailandia, Laos y Vietnam, donde se han registrado inundaciones en Hanói.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, apremió la víspera durante una reunión con su Gabinete a acelerar las tareas de rescate y distribución de ayuda humanitaria para la población afectada.

El Ejecutivo de Bangkok alertó sobre pronósticos de lluvias hasta mediados de mes y señaló que la acumulación de agua podría provocar riadas, corrimientos de tierra y el desborde de la ribera de los ríos en gran parte del país.

La capital podría verse afectada entre este jueves y el lunes de la semana que viene debido al aumento en el caudal del río Chao Phraya, que cruza Bangkok hasta desembocar en el mar, y que coincidirá con marea alta, señala en un comunicado el Gabinete.

Las inundaciones son habituales durante la época de lluvias entre mayo y octubre en Tailandia, aunque en algunas regiones los monzones tropicales pueden durar más tiempo.

En 2011, Tailandia sufrió una de sus peores inundaciones, que costaron la vida a 815 personas y causaron miles de millones de dólares en pérdidas, debido principalmente al cierre de empresas y daños en la agricultura. EFE

