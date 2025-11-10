Al menos 22 presuntos insurgentes mueren en varias operaciones militares en Pakistán

Islamabad, 10 nov (EFE).- Al menos 22 presuntos insurgentes murieron en dos operaciones separadas y en un ataque frustrado contra un colegio militar en el noroeste de Pakistán, informó este lunes el Ejército.

Los enfrentamientos se produjeron en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, una zona habitual de actividad de grupos insurgentes como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), según un comunicado de las Fuerzas Armadas paquistaníes.

El Ejército señaló que un grupo armado atacó un campus militar, el Cadet College Wana, en el distrito de Waziristán del Sur, pero sus tropas frustraron el presunto ataque.

«Los atacantes intentaron vulnerar el perímetro de seguridad del colegio, pero sus planes fueron frustrados», indicó el ala de medios del Ejército (ISPR, por sus siglas en inglés).

En su intento por acceder al recinto, los insurgentes detonaron un vehículo cargado de explosivos contra la entrada principal, lo que provocó daños en la infraestructura. Dos de los atacantes fueron abatidos, mientras que otros tres lograron entrar al edificio y quedaron acorralados por las tropas, añadió el comunicado.

El Ejército paquistaní acusó a los militantes de estar en contacto con «sus jefes y coordinadores en Afganistán» y afirmó que el ataque fue planificado desde ese país, lo que contradice las declaraciones del régimen talibán afgano, que niega la presencia de grupos terroristas en su territorio.

«Pakistán se reserva el derecho de responder contra los terroristas y su liderazgo presentes en Afganistán», advirtió el Ejército.

El TTP negó su implicación en el ataque y afirmó en un comunicado que no tiene como objetivo instituciones educativas o sanitarias.

«Los objetivos del Tehreek-e-Taliban Pakistan están muy claros: son las agencias de seguridad de Pakistán y sus colaboradores», explicó el grupo.

En otros dos enfrentamientos registrados los días 8 y 9 de noviembre, las fuerzas de seguridad mataron a 20 insurgentes en las zonas de Shawal (Waziristán del Norte) y Dara Adam Khel, ambas en la misma provincia, informó también el ISPR.

Pakistán ha sufrido un repunte de la violencia insurgente desde el regreso al poder de los talibanes en Afganistán en 2021. Islamabad acusa a Kabul de albergar a combatientes del TTP en su territorio, algo que las autoridades afganas niegan.

Ambos países han mantenido recientemente conversaciones en Catar y Turquía sin alcanzar un acuerdo, tras los enfrentamientos fronterizos del mes pasado que dejaron decenas de muertos a ambos lados de la frontera. EFE

