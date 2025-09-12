Al menos 23 muertos en la turística Bali e islas cercanas por las recientes inundaciones

Yakarta, 12 sep (EFE).- Al menos 23 personas perdieron la vida en la turística Bali y en islas cercanas debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias registradas esta semana, según un nuevo balance oficial difundido este viernes por las autoridades, que aún buscan a cinco desaparecidos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) explicó que Bali, visitada cada año por millones de extranjeros, ha sufrido desde el martes el impacto más amplio del mal tiempo, con 18 víctimas mortales hasta ahora y dos personas con paradero desconocido.

«Bali quedó paralizada por inundaciones masivas que afectaron la ciudad de Denpasar -la capital balinesa- y otras seis regencias (divisiones administrativas)», dice el reporte de la agencia estatal, que apunta a una mejoría en las condiciones meteorológicas desde la noche del jueves.

En Denpasar -donde se ubica uno de los principales aeropuertos internacionales de Indonesia- y en otras zonas de la provincia balinesa los equipos de rescate han empezado a limpiar escombros y evacuar a residentes que aún estaban atrapados en edificaciones en medio de las lluvias.

«En varias zonas, las lanchas neumáticas, que antes se utilizaban para la evacuación, ahora se utilizan con mayor frecuencia para la distribución de ayuda», prosigue el escrito.

Además de Bali, donde unas 185 personas fueron desplazadas de sus hogares debido a las inundaciones en la provincia vecina de Nusa Tenggara Occidental, que comprende unas 400 islas, donde las autoridades computan al menos cinco muertos y tres desaparecidos también por el mal tiempo.

Las autoridades han declarado la emergencia en estas zonas y prevén mantener, en principio hasta el próximo miércoles, un amplio despliegue de funcionarios para atender la situación, lo que incluye la reparación de puentes y edificaciones colapsadas, así como de carreteras dañadas y muros de contención deteriorados. EFE

