The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 23 muertos en la turística Bali e islas cercanas por las recientes inundaciones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Yakarta, 12 sep (EFE).- Al menos 23 personas perdieron la vida en la turística Bali y en islas cercanas debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias registradas esta semana, según un nuevo balance oficial difundido este viernes por las autoridades, que aún buscan a cinco desaparecidos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) explicó que Bali, visitada cada año por millones de extranjeros, ha sufrido desde el martes el impacto más amplio del mal tiempo, con 18 víctimas mortales hasta ahora y dos personas con paradero desconocido.

«Bali quedó paralizada por inundaciones masivas que afectaron la ciudad de Denpasar -la capital balinesa- y otras seis regencias (divisiones administrativas)», dice el reporte de la agencia estatal, que apunta a una mejoría en las condiciones meteorológicas desde la noche del jueves.

En Denpasar -donde se ubica uno de los principales aeropuertos internacionales de Indonesia- y en otras zonas de la provincia balinesa los equipos de rescate han empezado a limpiar escombros y evacuar a residentes que aún estaban atrapados en edificaciones en medio de las lluvias.

«En varias zonas, las lanchas neumáticas, que antes se utilizaban para la evacuación, ahora se utilizan con mayor frecuencia para la distribución de ayuda», prosigue el escrito.

Además de Bali, donde unas 185 personas fueron desplazadas de sus hogares debido a las inundaciones en la provincia vecina de Nusa Tenggara Occidental, que comprende unas 400 islas, donde las autoridades computan al menos cinco muertos y tres desaparecidos también por el mal tiempo.

Las autoridades han declarado la emergencia en estas zonas y prevén mantener, en principio hasta el próximo miércoles, un amplio despliegue de funcionarios para atender la situación, lo que incluye la reparación de puentes y edificaciones colapsadas, así como de carreteras dañadas y muros de contención deteriorados. EFE

sh-hp/pav/cc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR