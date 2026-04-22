Al menos 23 muertos en un nuevo ataque en el noreste de Sudán del Sur

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Yuba, 22 abr (EFE).- Al menos 23 civiles murieron este miércoles en un ataque armado en el estado de Alto Nilo, en el noreste de Sudán del Sur, informaron las autoridades locales, en un incidente que ha aumentado el temor a un repunte de la violencia intercomunitaria en la región.

El gobernador del estado de Alto Nilo, Jacob Dollar Ruot, dijo a EFE que el asalto fue perpetrado por hombres armados no identificados y acusó a jóvenes de la comunidad murle, del Área Administrativa del Gran Pibor, de estar detrás del ataque, que también dejó varios heridos y obligó a residentes a huir de sus hogares.

Condenó este asalto y lo calificó de “acto bárbaro”, así como instó a la contención para evitar una mayor escalada.

Autoridades locales indicaron que los atacantes armados irrumpieron en varias aldeas al amanecer, abriendo fuego contra los residentes y provocando el pánico en la zona.

El motivo del ataque no ha sido verificado de manera independiente, pero la zona se ha visto durante años afectada por ciclos de violencia de represalia, a menudo vinculados al robo de ganado, disputas por la tierra y tensiones étnicas entre comunidades vecinas.

Las autoridades del estado de Alto Nilo señalaron que están coordinándose con sus homólogos del Área Administrativa del Gran Pibor para investigar el incidente e identificar a los responsables.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades de Pibor para garantizar que los responsables de los asesinatos de esta mañana rindan cuentas”, indicó a EFE un funcionario de seguridad estatal, que pidió el anonimato.

El ataque se suma a la persistente inseguridad en partes de Sudán del Sur, donde los frágiles acuerdos de paz se han visto repetidamente puestos a prueba por episodios de violencia localizada.

Líderes comunitarios y autoridades han pedido calma y han advertido de que posibles represalias podrían desestabilizar aún más una región ya de por sí volátil si no se contienen con urgencia las tensiones.EFE

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