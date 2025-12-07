Al menos 23 muertos por el incendio en un club de un popular destino turístico en la India

Nueva Delhi, 7 dic (EFE).- Al menos 23 personas murieron, entre ellas varios turistas, en la madrugada del domingo durante un incendio que se desató en un club nocturno del popular estado vacacional de Goa, en la costa oeste de la India, según informaron las autoridades.

«Hoy es un día doloroso para todos en Goa. Un grave incidente en Arpora se cobró la vida de 23 personas», dijo el jefe del Gobierno de Goa, Pramod Sawant, en un mensaje publicado en X.

Goa es un destino habitual de playa para los turistas indios e internacionales y el suceso se produce en plena temporada alta en el estado. EFE

jgv/gad