Al menos 23 muertos por fuertes lluvias en México

afp_tickers

1 minuto

Al menos 23 personas murieron en México por las fuertes lluvias que se han registrado desde el jueves, según reportes de autoridades de distintos estados del país.

Autoridades de Protección Civil de México señalaron el viernes que las lluvias han arreciado en 31 de los 32 estados mexicanos, con las mayores afectaciones en Veracruz (este), Querétaro e Hidalgo (centro) y en San Luis Potosí (centronorte).

El estado de Hidalgo dijo que suma 16 muertos, además de 1.000 viviendas afectadas. Puebla registra cinco muertos, 11 desaparecidos y 80.000 personas afectadas, según información del gobierno estatal.

Más temprano, las autoridades habían reportado un menor fallecido en Querétaro y un policía en Veracruz.

«Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X tras una reunión con autoridades locales y miembros de su gabinete.

El ejército y la marina desplegaron también planes de ayuda a la población afectada.

Protección Civil dijo que está apoyando a los damnificados por la tormenta tropical Raymond, que provoca fuertes lluvias en su recorrido por el Pacífico, en paralelo a las costas mexicanas.

La misma fuente reportó que hay afectaciones en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, todos con costa en el Pacífico.

yug/cjc