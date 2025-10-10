Al menos 23 muertos por fuertes lluvias en México

Al menos 23 personas murieron en México por las fuertes lluvias que se han registrado desde el jueves, según reportes de autoridades de distintos estados del país.

Autoridades de Protección Civil de México señalaron el viernes que las lluvias han arreciado en 31 de los 32 estados del país, con las mayores afectaciones en Veracruz (este), Querétaro e Hidalgo (centro) y en San Luis Potosí (centronorte).

México se ha visto afectado por fuertes lluvias en 2025, con precipitaciones que incluso rompieron un récord en la capital.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo también que en los estados afectados hay deslaves, derrumbes carreteros y ríos desbordados.

El estado de Hidalgo suma 16 muertos, además de 1.000 viviendas afectadas y 90 comunidades incomunicadas, según autoridades. Puebla registra cinco muertos, 11 desaparecidos y 80.000 personas afectadas, de acuerdo con el gobierno estatal.

Más temprano, las autoridades habían reportado un menor fallecido en Querétaro y un policía en Veracruz.

«Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X tras una reunión con autoridades locales y miembros de su gabinete.

– Planes de apoyo –

El ejército y la marina desplegaron también planes de ayuda a la población afectada por las lluvias.

La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que desde el 9 de octubre tiene más de 5.400 efectivos desplegados con el apoyo de equipo, material y vehículos.

Las autoridades de distintos órdenes de gobierno también abrieron albergues para la población afectada. Además, miembros de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajan para restablecer la energía eléctrica en las comunidades afectadas.

Protección Civil dijo que está apoyando a los damnificados por la tormenta tropical Raymond, que provoca fuertes lluvias en su recorrido por el Pacífico, en paralelo a las costas mexicanas.

La misma fuente reportó que hay afectaciones en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, todos con costa en el Pacífico.

Raymond se ubica a 655 km al sur de la península de Baja California, en el noroeste de México, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h.

Se espera que el sábado o domingo entre como depresión tropical al estado de Baja California Sur.

yug/cjc