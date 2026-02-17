Al menos 24 muertos en un atentado suicida contra una base militar en Pakistán

Islamabad, 17 feb (EFE).- Las autoridades de Pakistán confirmaron este martes a EFE la muerte de una niña, once soldados, y doce insurgentes tras un atentado suicida perpetrado contra un puesto de control en una zona fronteriza con Afganistán.

El ataque ocurrió anoche en el distrito de Bajaur, en la violenta provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando un grupo de asaltantes empotró un vehículo cargado de explosivos contra el muro perimetral de la base militar provocando el colapso de la infraestructura, afirmó a EFE el oficial de policía Aziz ur Rehman.

El mando militar atribuyó la autoría del asalto al grupo Fitna al Khwarij y calificó a la organización como una herramienta de la India para desestabilizar la seguridad en la provincia.

«Los asaltantes intentaron violar la seguridad del puesto de control; sin embargo, sus nefastos planes fueron frustrados rápida y decisivamente por la respuesta vigilante y resuelta de las fuerzas de seguridad pakistaníes», señaló en un comunicado del Ejército.

Según el balance oficial, las tropas pakistaníes abatieron a doce de los insurgentes durante una operación de represalia lanzada tras la detonación inicial del coche bomba.

La explosión destruyó también varias viviendas civiles situadas en las inmediaciones del puesto de control y causó la muerte de una niña, mientras otras siete personas resultaron heridas entre las que se encuentran mujeres y niños.

Este atentado se produce en medio de un repunte de la violencia extremista en la región fronteriza desde que los talibanes regresaron al poder en Kabul en agosto de 2021.

Islamabad sostiene que los militantes utilizan el territorio afgano para planificar estos ataques, aunque el régimen de los talibanes niega sistemáticamente cualquier responsabilidad en los hechos.

Por el momento, no existe una reivindicación oficial por parte de ningún grupo, sin embargo, el Ejército de Pakistán a menudo usa el término Fitna al Khwarij para referirse al Tehreek e Taliban Pakistan (TTP), los talibanes pakistaníes. EFE

