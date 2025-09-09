Al menos 25 desaparecidos bajo un edificio de la ciudad de Gaza bombardeado por Israel
Gaza, 9 sep (EFE).- Al menos 25 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza, cuya evacuación total ha ordenado el Ejército israelí, tras el bombardeo este martes de Israel a un edificio en el noroeste de la urbe, según informó Defensa Civil de la Franja.
De acuerdo a este servicio de rescate gazatí, los desaparecidos forman parte de la familia Al Husari y su casa atacada está situada en el norte del campamento de refugiados de Shati, ubicado a su vez en el noroeste de la capital gazatí. .EFE
