Al menos 25 desaparecidos bajo un edificio de la ciudad de Gaza bombardeado por Israel

1 minuto

Gaza, 9 sep (EFE).- Al menos 25 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza, cuya evacuación total ha ordenado el Ejército israelí, tras el bombardeo este martes de Israel a un edificio en el noroeste de la urbe, según informó Defensa Civil de la Franja.

De acuerdo a este servicio de rescate gazatí, los desaparecidos forman parte de la familia Al Husari y su casa atacada está situada en el norte del campamento de refugiados de Shati, ubicado a su vez en el noroeste de la capital gazatí.

«Los equipos de Defensa Civil están realizando grandes esfuerzos para buscar a los desaparecidos y recuperar a las víctimas, a pesar de los recursos limitados y la gran destrucción causada por los bombardeos», indican en un comunicado.

El ataque se produjo en la misma mañana en que el Ejército israelí instó a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo desde agosto.

En la capital gazatí viven alrededor de un millón de personas y se calcula que entre 50.000 y 100.000 de ellas ya han abandonado la urbe y se han desplazado hacia el sur, donde Israel ha establecido una supuesta «zona humanitaria» en un territorio que ya alberga a miles de desplazados. EFE

