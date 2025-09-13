The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 25 heridos por una explosión en un bar en Madrid

Al menos 25 personas resultaron heridas este sábado en Madrid, tres de ellas de gravedad, en una explosión que destruyó un bar de la capital española, informaron las autoridades.

Según los medios de comunicación locales, la explosión, que tuvo lugar en el barrio de Vallecas, se debió a una fuga de gas. Pero Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, afirmó que todavía era «pronto para aventurar cuál ha podido ser la causa de esa explosión».

Fernando Sánchez, un vecino, describió a la televisión pública RTVE el momento en el que sintió la detonación: «Estábamos en casa, hemos sentido la explosión y enseguida hemos salido corriendo, pensando qué es lo que podía haber pasado y cuando hemos llegado allí, pues la verdad era un caos, la gente por medio intentando mover coches».

Los bomberos retiraron los escombros del local, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X. En un video, se ve al techo parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo.

Los servicios de emergencia se llevaron a una víctima en camilla.

Los equipos médicos y de protección civil atendieron a 25 heridos, tres de ellas «graves» y dos «potencialmente graves», dijeron los servicios de emergencia.

Perros rastreadores y drones fueron movilizados para las tareas de desescombro, añadieron.

Sanz declaró a los periodistas que se descartaba que hubiera personas atrapadas bajo los cascotes. 

Los residentes de nueve viviendas que formaban parte del edificio tendrán que «ser realojados durante al menos algunos días», añadió.

