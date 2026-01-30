Al menos 25 muertos, incluyendo soldados y civiles, en un ataque yihadista en Nigeria

Lagos, 30 ene (EFE).- Ocho soldados nigerianos y dos miembros de una milicia cercana al Ejército fueron asesinados en un ataque con drones contra una base militar en el noreste de Nigeria perpetrado por yihadistas, que también mataron a quince albañiles que trabajaban en la zona, confirmaron a EFE fuentes castrenses.

El ataque tuvo lugar en la madrugada del jueves en la zona de Sabon Gari, en el estado de Borno, y fue llevado a cabo por el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

«Perdimos ocho hombres y dos miembros de la CJTF (Fuerza de Tarea Conjunta Civil, milicia que colabora con el Ejército en la lucha contra grupos yihadistas en la región). Más de diez hombres resultaron heridos», detalló a EFE un coronel que quiso mantener el anonimato.

«Los terroristas del ISWAP irrumpieron en la base con numerosos drones armados. Llegaron refuerzos, contraatacamos y recuperamos el control de la base», añadió el alto cargo militar, al detallar que algunos equipos resultaron dañados, como una excavadora.

También confirmó los hechos y estas cifra de muertos Mohammed Goni, líder de la CJTF, si bien añadió también el asesinato de quince albañiles que trabajaban en la construcción de un puente en la zona.

«Sí, es cierto. El ISWAP atacó la base militar en Sabon Gari ayer y perdimos a dos de nuestros hombres y a ocho soldados. Usaron muchos drones armados, pero todo está bajo control ahora», señaló.

Por su lado, los albañiles «regresaban del trabajo cuando los terroristas los atacaron. Es muy lamentable», agregó.

Un portavoz militar, el teniente coronel Sani Uba, confirmó el ataque con drones contra la base pero no las cifras de muertos, al señalar que un número indeterminado de soldados y milicianos perdieron la vida.

«Aunque los terroristas lograron brevemente romper una parte de la línea defensiva, las valientes tropas repelieron rápidamente el asalto, mantuvieron su posición y restablecieron el control total con refuerzos oportunos desde posiciones cercanas», afirmó Uba en un comunicado.

«Lamentablemente, algunos valientes soldados y miembros de la CJTF pagaron con su vida la defensa de la posición, mientas que una excavadora y un camión de plataforma baja también resultaron dañados», concluyó.

El ataque se produjo solo días después de que al menos otros siete soldados nigerianos murieran en otro ataque yihadista contra una base militar en la zona de Damask, también en Borno.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU. EFE

