Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut

2 minutos

Redacción Internacional, 8 mar (EFE).- Al menos 25 personas murieron y varias resultaron heridas la noche del sábado al domingo en ataques atribuidos a Israel contra varias localidades del sur del Líbano y la capital, Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

Según la agencia, se registraron bombardeos de madrugada que afectaron a una vivienda en la localidad de Qana, en el distrito de Tiro, y que provocaron cuatro muertos y varios heridos, que fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Tiro.

En otro ataque en la localidad de Kherbet Selm, en el distrito de Bint Jbeil, murieron seis personas y cinco resultaron heridas, de acuerdo con un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano, citado por la agencia.

También se informó de que un dron israelí atacó de madrugada un café en la localidad de Jabal al-Batoum, en el distrito de Tiro, lo que provocó tres muertos y cuatro heridos, según un balance preliminar.

Asimismo, un bombardeo contra una vivienda en la localidad de Tuffahta, en el distrito de Sidón (Saida), mató a ocho personas pertenecientes a una misma familia.

Por otra parte, un ataque israelí alcanzó una habitación dentro de un hotel en el barrio de Raouche, en Beirut, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública, que informó de cuatro muertos y diez heridos, después de que uno de los lesionados falleciera por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades sanitarias señalaron que las labores de rescate y retirada de escombros continúan en algunas de las zonas atacadas, ante la posibilidad de que haya más víctimas.

Estos ataques se producen después de que el Ejército de Israel anunciara durante la madrugada de este domingo una nueva ola de bombardeos contra la zona de Dahie, en los barrios meridionales de Beirut, bastión del grupo chií Hezbollah.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que estaban “atacando infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut”, sin dar más detalles.

La nueva ofensiva se produce en medio de la intensificación de los bombardeos israelíes contra Líbano, que han provocado al menos 100.000 desplazados, según cifras citadas por medios locales.

La escalada regional se agravó después de que Hizbulá se sumara al conflicto atacando a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, y desde entonces más de 294 personas han muerto en el Líbano y los heridos superan el millar, según balances locales. EFE

