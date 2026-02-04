Al menos 25 muertos en ataques israelíes en Gaza, según reportes

afp_tickers

2 minutos

Al menos 25 personas murieron este miércoles en bombardeos y ataques de artillería de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, incluidos niños, mujeres y un paramédico de la Media Luna Roja, indicaron las autoridades de salud del territorio, la Defensa Civil y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja.

Aunque el cese al fuego impulsado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre, los hostilidades persisten en la Franja de Gaza, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de violarlo.

Las muertes del miércoles se producen pocos días después de que Israel reabriera de forma muy limitada el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, el único punto de salida para los gazatíes sin entrar en Israel.

El Ministerio de Salud, que opera bajo la autoridad de Hamás, anunció la muerte de 21 personas y al menos 38 heridos.

Entre los fallecidos había tres niños, indicó la agencia, que actúa en tareas de rescate bajo la autoridad de Hamás.

«Estábamos durmiendo cuando, de repente, empezaron a llover proyectiles y disparos», relató Abu Mohamed Habush, cuyo hijo murió.

«Niños pequeños fueron martirizados, mi hijo y mi sobrino están entre los muertos. Perdimos a muchos jóvenes», añadió, indicando que él y su familia vivían lejos de la denominada Línea Amarilla, donde están desplegadas las fuerzas israelíes.

Entretanto la agencia de Defensa Civil del territorio dijo que dos personas más murieron y ocho resultaron heridas en un ataque a una tienda de campaña en el centro de la Franja, y otra persona murió en un ataque que alcanzó a un grupo de civiles al oeste de la ciudad de Gaza.

Por otro lado desde Ginebra la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) informó que un socorrista de la Media Luna Roja palestina murió mientras prestaba auxilio en Jan Yunis.

La FICR expresó su indignación por el asesinato de Husein Hasán Husein Al Samiri, el miércoles mientras prestaba asistencia en Jan Yunis durante un ataque en el barrio de Al Mawasi.

El Ejército israelí aseguró haber lanzado «ataques de precisión» después de que «terroristas dispararan» contra sus soldados e hirieran a un oficial, lo que calificó como una violación de la tregua.

bur-az-sg/jvb/pc/mb/an