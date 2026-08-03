Al menos 25 muertos por las inundaciones repentinas en China, según medios estatales

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El saldo de una riada repentina en el noroeste de China subió a 25 muertos y 23 heridos, informaron el domingo los medios estatales, una semana después del desastre.

La riada arrasó el 26 de julio la zona panorámica de Shuangshimen, un lugar turístico popular entre los excursionistas. Los medios estatales informaron inicialmente de 10 muertos y 23 heridos.

La actualización del balance se produjo cuando la comisión nacional china para la prevención de desastres anunció una investigación sobre este suceso, según Xinhua.

Shuangshimen —situado en las montañas del sur de la provincia de Gansú— es conocido por sus arcos naturales de piedra, praderas alpinas y arroyos de montaña.

Los videos de la inundación mostraban torrentes de agua atravesando un valle donde había varias tiendas de campaña y vehículos estacionados.

China se ha visto duramente afectada por fenómenos meteorológicos extremos este verano boreal, con grandes extensiones del país sufriendo inundaciones.

En julio, las tormentas en la provincia de Hubei causaron al menos 11 muertos, mientras que seis personas fallecieron y 130.000 fueron evacuadas en la región meridional de Guangxi después de que varias presas cedieran tras lluvias torrenciales.

Un deslizamiento ocurrido el 17 de julio en la ciudad sudoccidental de Chongqing dejó 51 personas muertas, entre ellas 10 desaparecidas, informaron las autoridades locales el jueves pasado en su último balance. Este deslave arrasó con varios edificios residenciales al pie de una montaña y a lo largo de la ribera de un río.

Ese mismo mes, otro deslave en el condado de Dangchang, en el sur de Gansú, causó la muerte de 21 personas.

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