Al menos 25 muertos y 27 heridos al volcar un autobús de pasajeros en Kabul

2 minutos

Kabul, 27 ago (EFE).- Al menos 25 personas murieron y otras 27 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús de pasajeros volcó en la autopista que conecta la provincia de Kandahar con Kabul, confirmaron fuentes talibanes, lo que supone la segunda gran tragedia de este tipo en Afganistán en menos de dos semanas.

El portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Mateen Qani, atribuyó el siniestro a una «negligencia del conductor». Según el vocero, el autobús se salió de la carretera y volcó de madrugada en la autopista.

«El accidente se cobró la vida de unos 25 de nuestros conciudadanos y dejó a otros 27 heridos, algunos en estado extremadamente crítico», detalló Qani a EFE.

El portavoz añadió que los equipos de emergencia respondieron de inmediato y que la cúpula del ministerio ha ordenado una «investigación exhaustiva» del suceso.

Esta tragedia se produce apenas dos semanas después de que, el pasado 19 de agosto, otro catastrófico accidente dejara 76 muertos en el oeste del país. En aquel incidente, un autobús del mismo modelo colisionó con una motocicleta y un camión en la autopista Herat-Islam Qala, incendiándose tras el choque.

Los accidentes de tráfico son una plaga mortal y recurrente en Afganistán.

Décadas de guerra han dejado gran parte de la red vial en un estado ruinoso, y aunque las principales autopistas, como la que conecta Kabul con Kandahar, fueron reconstruidas con miles de millones de dólares de ayuda internacional tras 2001, la falta de mantenimiento continuo y los ataques insurgentes durante años provocaron un grave deterioro.

Desde la toma del poder por los talibanes en 2021, la congelación de la ayuda internacional ha agravado el problema, dejando muchas rutas sin reparaciones. A esta infraestructura precaria se suma un terreno montañoso y difícil, la conducción temeraria y una casi nula aplicación de las normas de tráfico. EFE

