Al menos 25 personas siguen atrapadas tras el derrumbe de mina de oro en Tanzania

Nairobi, 14 ago (EFE).- La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, confirmó este jueves que 25 personas permanecen atrapadas en la mina de oro de Nyandolwa, en la región de Shinyanga (norte del país), tras el derrumbe ocurrido el lunes durante labores de mantenimiento.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Hassan ordenó a la Oficina del Primer Ministro y a los organismos de seguridad y defensa enviar asistencia inmediata y colaborar con los servicios de rescate para acelerar la operación, que continúa en marcha.

Según informaron medios locales, el inspector jefe del grupo de trabajadores de la mina y propietario de la explotación, Fikiri Mnwagi, explicó que tres pozos mineros estaban en reparación cuando se produjo el accidente.

Mnwagi detalló que el derrumbe fue causado, al parecer, por un temblor de tierra que provocó el hundimiento del terreno y sepultó a 25 trabajadores y técnicos que se encontraban en el interior de tres pozos del yacimiento.

«Hemos iniciado los trabajos de rescate y hemos logrado comunicarnos con seis trabajadores en el pozo número 106. Hasta última hora de hoy (ayer), tres personas han sido rescatadas. La operación continúa», afirmó.

Agregó que no se ha podido establecer contacto con quienes están en los otros dos pozos, pero que los equipos de rescate trabajan sin descanso.

Además, Mnwagi confirmó que se excava un pozo adicional para llegar hasta las víctimas restantes y suministrarles agua y comida. EFE

