Al menos 26 detenidos en una gran operación policial contra la pederastia en Brasil

1 minuto

São Paulo, 12 mar (EFE).- La Policía brasileña detuvo este miércoles al menos a 26 personas en una gran operación desplegada en 22 de los 27 estados del país contra redes dedicadas a producir y compartir contenido de abuso sexual infantil, informaron fuentes oficiales.

Unos 340 agentes cumplieron alrededor de 80 medidas judiciales para «identificar y detener» a sospechosos de pederastia «en todo el país», que actúan principalmente en internet, según señaló la Policía Federal en una nota.

En el transcurso del operativo, que incluyó registros en 73 domicilios, las autoridades capturaron in fraganti al menos a 26 personas, once de las cuales se encontraban en los estados de São Paulo y Rio Grande do Sul.

En septiembre del año pasado, la Policía Federal brasileña ya detuvo a 60 personas en otra megaoperación contra la difusión de material pedófilo en internet, durante la cual se rescató además a una víctima. Esa acción contó entonces con el apoyo de las autoridades de Estados Unidos.

La Policía Federal de Brasil hizo además un llamamiento a las familias para que «monitoreen y orienten a sus hijos en el mundo virtual y físico» a fin de «protegerlos de los riesgos de sufrir abusos sexuales».

«La prevención es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes», añadió la institución en el comunicado. EFE

